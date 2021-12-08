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«Беседка»: Андрей Михеев о нацпроектах, направленных на поддержку псковского бизнеса

09.12.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Ведущая Татьяна Иванова обсудила с ним итоги реализации на территории Псковской области национальных проектов и региональных программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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