08.12.2021 14:04 «Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год
07.12.2021 14:00 «Эхономика»: Владимир Зубов о самочувствии псковской экономики и счастливых бизнесменах
07.12.2021 13:29 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если на лося не сезон, сиди дома и слушай музон...
«Беседка»: Андрей Михеев о нацпроектах, направленных на поддержку псковского бизнеса
09.12.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Ведущая Татьяна Иванова обсудила с ним итоги реализации на территории Псковской области национальных проектов и региональных программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати