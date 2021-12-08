«Беседка»: Что есть сердце Пушкинского театрального фестиваля?

Гость студии - арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

В театре за последний месяц прошло несколько больших премьер, миновал «Потапов-фест», труппа успела съездить на гастроли в Ташкент на театральный форум стран Содружества Балтии и Грузии. И вот теперь театр буквально с колес влетает во вторую часть XXVIII Пушкинского театрального фестиваля (первая была в сентябре). Как артисты успевают готовиться к спектаклям при таком насыщенном графике? Что есть сердце Пушкинского фестиваля? Как коронавирусные ограничения сказались на его афише? И чего от фестиваля ждать зрителям? Подробнее об этом с Андреем Прониным побеседовала ведущая Дина Дабришюте.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»