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«Беседка»: Что есть сердце Пушкинского театрального фестиваля?

09.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

В театре за последний месяц прошло несколько больших премьер, миновал «Потапов-фест», труппа успела съездить на гастроли в Ташкент на театральный форум стран Содружества Балтии и Грузии. И вот теперь театр буквально с колес влетает во вторую часть XXVIII Пушкинского театрального фестиваля (первая была в сентябре). Как артисты успевают готовиться к спектаклям при таком насыщенном графике? Что есть сердце Пушкинского фестиваля? Как коронавирусные ограничения сказались на его афише? И чего от фестиваля ждать зрителям? Подробнее об этом с Андреем Прониным побеседовала ведущая Дина Дабришюте.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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