«Беседка»: Олег Брячак о приоритетных задачах работы в региональном парламенте

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания («Справедливая Россия — За правду») Олег Брячак. С 2017 года он работал в Псковской городской Думе, до этого момента был депутатом областного Собрания, а теперь вновь вернулся в региональный парламент. Олег Брячак поделился впечатлениями, насколько изменилось областное Собрание по сравнению с предшествующими созывами, рассказал, на каких вопросах собирается делать акцент в своей депутатской деятельности а также поделился мнением по поводу того, чем отличается работа представительных органов власти на муниципальном и региональном уровне.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»