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«Беседка»: Олег Брячак о приоритетных задачах работы в региональном парламенте

22.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания («Справедливая Россия — За правду») Олег Брячак. С 2017 года он работал в Псковской городской Думе, до этого момента был депутатом областного Собрания, а теперь вновь вернулся в региональный парламент. Олег Брячак поделился впечатлениями, насколько изменилось областное Собрание по сравнению с предшествующими созывами, рассказал, на каких вопросах собирается делать акцент в своей депутатской деятельности а также поделился мнением по поводу того, чем отличается работа представительных органов власти на муниципальном и региональном уровне.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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