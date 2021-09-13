«Беседка» с координатором псковского отряда «ЛизаАлерт» Татьяной Разумовой

Гость студии – информационный координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Псковской области Татьяна Разумова.

Ведущая Любовь Кузнецова подробно обсудила с ней деятельность отряда в сезон так называемых «потеряшек» - грибников и ягодников.

Каждый год истории заблудившихся в лесу людей повторяются десятками. Почему теряются люди? Многие из них до того, как потеряться, ходили в лес в данной конкретной местности годами, а то и десятилетиями… Что их в итоге подводит - самоуверенность, неосмотрительность, несобранность?

В каких районах Псковской области больше всего теряются люди? Что действительно необходимо брать с собой в лес? Как действует «ЛизаАлерт» при отработке сигнала о пропаже человека?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»