10.09.2021 18:47 «В фокусе»: Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове
10.09.2021 12:50 «Акценты» Донецкого: Неделя до выборов, монумент Александру Невскому и хайпожоры в Псковском музее-заповеднике
«Беседка» с координатором псковского отряда «ЛизаАлерт» Татьяной Разумовой
14.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – информационный координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Псковской области Татьяна Разумова.
Ведущая Любовь Кузнецова подробно обсудила с ней деятельность отряда в сезон так называемых «потеряшек» - грибников и ягодников.
Каждый год истории заблудившихся в лесу людей повторяются десятками. Почему теряются люди? Многие из них до того, как потеряться, ходили в лес в данной конкретной местности годами, а то и десятилетиями… Что их в итоге подводит - самоуверенность, неосмотрительность, несобранность?
В каких районах Псковской области больше всего теряются люди? Что действительно необходимо брать с собой в лес? Как действует «ЛизаАлерт» при отработке сигнала о пропаже человека?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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