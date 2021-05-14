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«Беседка»: Артисты Псковского драмтеатра о «Смерти Тарелкина»

17.05.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущий Александр Донецкий пригласил в студию артистов Псковского драмтеатра - заслуженного работника культуры Сахалинской области Андрея Кузина и Дениса Кугая.

Разговор шел о свежей премьере - о спектакле «Смерть Тарелкина», который поставил с труппой псковского театра режиссер Хуго Эрикссен по мотивам пьесы Сухово-Кобылина. Денис Кугай исполнил в этом спектакле роль Кандида Касторовича Тарелкина (он же Сила Силич Копылов), а Андрей Кузин — роль Максима Кузьмича Варравина (он же капитан Полутатаринов).

Гости студии поделились с радиослушателями своими мыслями о премьере и о своих ролях.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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