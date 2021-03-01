«Беседка»: Архитектор Шуляковский о градостроительной политике в Пскове

Гость студии - архитектор Владимир Шуляковский. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о градостроительной политике в Пскове. Какая она сейчас и какой должна быть? Кто ее должен формировать — чиновники или общественность? Каковы главные проблемы градостроительной политики в областном центре? Тот факт, что Псков – город русской старины, - это крест на развитии или безусловный потенциал?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»