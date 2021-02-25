25.02.2021 12:00 «Гайд-парк»: лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак
«Хайпожоры»: О 23 февраля онлайн и культуре отмены
26.02.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:
- День защитника Отечества онлайн: как псковичи отметили в соцсетях 23 февраля?
- Захар Прилепин угрожает нашему коллеге Александру Донецкому?
- Культура отмены добралась до России: когда, кому и за какие посты придется ответить в будущем?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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