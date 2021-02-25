«Хайпожоры»: О 23 февраля онлайн и культуре отмены

Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

День защитника Отечества онлайн: как псковичи отметили в соцсетях 23 февраля?

Захар Прилепин угрожает нашему коллеге Александру Донецкому?

Культура отмены добралась до России: когда, кому и за какие посты придется ответить в будущем?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»