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«Хайпожоры»: О 23 февраля онлайн и культуре отмены

26.02.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

  • День защитника Отечества онлайн: как псковичи отметили в соцсетях 23 февраля?
  • Захар Прилепин угрожает нашему коллеге Александру Донецкому?
  • Культура отмены добралась до России: когда, кому и за какие посты придется ответить в будущем?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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