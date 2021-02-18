«Хайпожоры»: Об изъятии ребенка из семьи псковички и проблемах с такси

19 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове новый выпуск программы «Хайпожоры». В студии - известный любитель разжечь пламя ненависти в Фейсбуке Константин Калиниченко и общественница, знаток smm и соцсетей Алина Чернова. Вместе они обсудят события, имевшие на неделе резонанс в социальных сетях - то, что граждане восприняли близко к сердцу, мимо чего не смогли пройти и, самое главное - не смогли промолчать, высказав свое мнение в социальных сетях.

Клабхаус — новая тема, а мы, как обычно в хвосте и в пролете.

Изъятие ребенка из семьи псковички, задержанной по подозрению в сбыте наркотиков, и позиции сторон.

Сбор средств для оплаты штрафа псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Невозможно вызвать такси.

Напомним, «Хайпожоры» - новый проект радио «Эхо Москвы» в Пскове, который посвящен самым горячим темам и скандалам, разгорающимся в социальных сетях. Какой резонанс вызывают в псковском интернете те или иные события? Кто из крупных политиков и общественников опростоволосился в инстаграме, а чьи кости особенно тщательно перемывали в Фейсбуке? Об этом будут рассказывать «Хайпожоры» каждую пятницу в 12.00.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»