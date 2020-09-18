«Беседка»: О ходе строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино

Гость студии - генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним ход строительства завода в ОЭЗ «Моглино», некоторые вопросы судебной практики, касающиеся реализации данного проекта. Также гость студии расскажет, как предприятие преодолевает объективные трудности и как они сказываются на строительстве завода.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»