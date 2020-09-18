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«Беседка»: О ходе строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино

21.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним ход строительства завода в ОЭЗ «Моглино», некоторые вопросы судебной практики, касающиеся реализации данного проекта. Также гость студии расскажет, как предприятие преодолевает объективные трудности и как они сказываются на строительстве завода.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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