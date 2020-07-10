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«Беседка»: Как сэкономить на услугах Кадастровой палаты?
13.07.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Псковская область выходит из ограничительных мер по коронавирксу. Многие вынужденно остались без работы и соответственно без заработка. Могут ли жители региона как-то сэкономить в сфере оборота недвижимости? Об этом идет речь в программе «Беседка». В гостях - эксперт Кадастровой палаты Псковской области Наталья Тимофеева.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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