www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
30 сентября 30 сентября 9 сентября 19 сентября Телефон 19 сентября 25 сентября 6 сентября 13 сентября 27 сентября 1 октября 20 сентября 1 октября 13 сентября 9 сентября 27 сентября

«Беседка»: директор многопрофильной клиники «Медика» Денис Брохман

02.10.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман. Речь идет о ситуации в сфере региональной медицины.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты