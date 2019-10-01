01.10.2019 12:00 «Беседка»: о формировании доступной среды депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова
30.09.2019 12:00 «Гайд-парк»: директор Департамента регразвития Русского географического общества Сергей Корлыханов
«Беседка»: директор многопрофильной клиники «Медика» Денис Брохман
02.10.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях - директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман. Речь идет о ситуации в сфере региональной медицины.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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