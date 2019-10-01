«Беседка»: директор многопрофильной клиники «Медика» Денис Брохман

В гостях - директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман. Речь идет о ситуации в сфере региональной медицины.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»