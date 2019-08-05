«Беседка»: Фестиваль активного отдыха ДА!FEST

Фестиваль активного отдыха ДА!FEST, посвященный спорту и здоровому образу жизни, состоится в Пскове в День физкультурника в субботу, 10 августа. Только на один день с 12.00 до 17.00 площадка «Раздолье» превратится в праздничное пространство. В гостях у ведущей Надежды Назаренко - директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов и руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасией Анисимовой.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»