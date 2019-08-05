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«Беседка»: Фестиваль активного отдыха ДА!FEST

06.08.2019 12:15 «Эхо Москвы» в Пскове»

Фестиваль активного отдыха ДА!FEST, посвященный спорту и здоровому образу жизни, состоится в Пскове в День физкультурника в субботу, 10 августа. Только на один день с 12.00 до 17.00 площадка «Раздолье» превратится в праздничное пространство. В гостях у ведущей Надежды Назаренко - директор спортивно-развлекательного парка  «Простория» Василий Демидов и руководитель клуба «Планка Фитнес»  Анастасией Анисимовой.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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