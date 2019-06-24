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«Беседка»: ОЭЗ «Моглино» подготовила программу к Ганзейским дням

25.06.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у Надежды Назаренко руководитель службы маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино» Наталия Макарова. В дни проведения Ганзейских дней в Пскове особая экономическая зона «Моглино» объединит своих резидентов и партнеров промышленной площадки в рамках работы стенда «Создаем будущее сегодня». Главными темами стенда станут: финансы, экология, саморазвитие и цифровизация, краеведение – сферы, которые сегодня формируют наше будущее.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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