«Беседка»: ОЭЗ «Моглино» подготовила программу к Ганзейским дням

В гостях у Надежды Назаренко руководитель службы маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино» Наталия Макарова. В дни проведения Ганзейских дней в Пскове особая экономическая зона «Моглино» объединит своих резидентов и партнеров промышленной площадки в рамках работы стенда «Создаем будущее сегодня». Главными темами стенда станут: финансы, экология, саморазвитие и цифровизация, краеведение – сферы, которые сегодня формируют наше будущее.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»