«Беседка»: ОЭЗ «Моглино» подготовила программу к Ганзейским дням
25.06.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у Надежды Назаренко руководитель службы маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино» Наталия Макарова. В дни проведения Ганзейских дней в Пскове особая экономическая зона «Моглино» объединит своих резидентов и партнеров промышленной площадки в рамках работы стенда «Создаем будущее сегодня». Главными темами стенда станут: финансы, экология, саморазвитие и цифровизация, краеведение – сферы, которые сегодня формируют наше будущее.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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