«Беседка»: Как правильно выбрать матрас и подушки для сна?

Для того, чтобы обеспечить организм энергий и зарядом бодрости, наш сон должен быть комфортным и крепким. Большое значение для создания условий полноценного отдыха имеет матрас. На что следует обратить внимание при выборе матраса, через сколько лет его нужно менять, чем отличается анатомическая подушка от обычной и как эти товары купить со скидкой?

Подробнее об этом радиослушателям расскажет гость студии - менеджер сети мебельных салонов «Дом и сон» Ольга Орехова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»