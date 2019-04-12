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«Беседка»: Как правильно выбрать матрас и подушки для сна?

15.04.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Для того, чтобы обеспечить организм энергий и зарядом бодрости, наш сон должен быть комфортным и крепким. Большое значение для создания условий полноценного отдыха имеет матрас. На что следует обратить внимание при выборе матраса, через сколько лет его нужно менять, чем отличается анатомическая подушка от обычной и как эти товары купить со скидкой?

Подробнее об этом радиослушателям расскажет гость студии - менеджер сети мебельных салонов «Дом и сон» Ольга Орехова.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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