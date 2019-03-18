«Беседка»: о реализации программы «Старшее поколение» в псковском регионе
19.03.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях - кандидат юридических наук, проректор по стратегическому развитию, директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.
В программе речь идет о реализации федеральной целевой программы «Старшее поколение», которая позволит жителям региона предпенсионного возраста повысить свою квалификацию и получить дополнительное профессиональное образование.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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