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«Беседка»: о реализации программы «Старшее поколение» в псковском регионе

19.03.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - кандидат юридических наук, проректор по стратегическому развитию, директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.

В программе речь идет о реализации федеральной целевой программы «Старшее поколение», которая позволит жителям региона предпенсионного возраста повысить свою квалификацию и получить дополнительное профессиональное образование.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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