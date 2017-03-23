23.03.2017 18:00 «Дневной дозор»: как повлияет движение Алексея Навального на политическую жизнь Псковской области?
22.03.2017 14:00 В «Доме Советов» председатель комитета по АПК Псковского областного Собрания Александр Братчиков
«Беседка»: к Международному дню театра
24.03.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущий Алексей Семенов беседует с режиссером и театральным педагогом Псковского драматического театра Евгенией Львовой.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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