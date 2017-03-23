www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 февраля Итоги недели 8 февраля 21 февраля 26 января 20 января 2 февраля 24 января Из Кремля вперед ногами? 2 марта 10 февраля 23 января 6 февраля 28 февраля Телефон 10 февраля

«Беседка»: к Международному дню театра

24.03.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущий Алексей Семенов беседует с режиссером и театральным педагогом Псковского драматического театра Евгенией Львовой.


Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты