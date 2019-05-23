www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
23 апреля Телефон 16 мая 7 мая 14 мая 14 мая 25 апреля 16 мая 16 мая 13 мая 13 мая 16 мая 7 мая 16 мая 13 мая 16 мая

«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...

24.05.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты