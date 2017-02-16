«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...

Заголовки выпуска.

Превращение Трампа. Как скоро президент США начнет «гадить» в псковских подъездах?

Война Захара. Писатель Захар Прилепин занял должность политрука батальона ДНР.

8 лет на вахте. Андрей Турчак неожиданно для всех стал самым долгоиграющим псковским губернатором.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»