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«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...

17.02.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Заголовки выпуска.

Превращение Трампа. Как скоро президент США начнет «гадить» в псковских подъездах?

Война Захара. Писатель Захар Прилепин занял должность политрука батальона ДНР.

8 лет на вахте. Андрей Турчак неожиданно для всех стал самым долгоиграющим псковским губернатором.



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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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