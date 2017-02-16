16.02.2017 18:00 «История успеха» генерального директора ООО «Псковская Реставрационная мастерская» Романа Александрова
15.02.2017 18:00 «Дневной дозор»: к какому эффекту приведут профсоюзные митинги за повышение окладов бюджетникам?
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
17.02.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Заголовки выпуска.
Превращение Трампа. Как скоро президент США начнет «гадить» в псковских подъездах?
Война Захара. Писатель Захар Прилепин занял должность политрука батальона ДНР.
8 лет на вахте. Андрей Турчак неожиданно для всех стал самым долгоиграющим псковским губернатором.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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