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«Двое на одного»: Есть ли надежда на «Новых людей»?

19.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

Ведущие Константин Калиниченко и Александр Савенко поговорили с депутатом о деятельности «Новых людей» в региональном парламенте и в регионе в целом, о планах партии на 2022 год, в частности, о перспективах участия ее кандидатов в выборах в Псковскую и Великолукскую гордумы. Кроме того, Андрей Маковский прокомментировал перспективы объединения оппозиции в Псковской области и актуальные темы общественно-политической повестки: рост цен, подорожание проезда в общественном транспорте Пскова, действие QR-кодов и ситуацию в Казахстане.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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