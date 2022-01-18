«Двое на одного»: Есть ли надежда на «Новых людей»?

Гость студии – депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

Ведущие Константин Калиниченко и Александр Савенко поговорили с депутатом о деятельности «Новых людей» в региональном парламенте и в регионе в целом, о планах партии на 2022 год, в частности, о перспективах участия ее кандидатов в выборах в Псковскую и Великолукскую гордумы. Кроме того, Андрей Маковский прокомментировал перспективы объединения оппозиции в Псковской области и актуальные темы общественно-политической повестки: рост цен, подорожание проезда в общественном транспорте Пскова, действие QR-кодов и ситуацию в Казахстане.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»