www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 мая 7 мая 20 мая 20 мая 12 мая 10 апреля 13 мая 8 мая 28 апреля 14 мая 18 мая 20 мая 19 мая 19 мая 6 мая Телефон

«Двое на одного»: кандидат на пост главы псковского облсовпрофа Игорь Иванов

29.05.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Ведущие эфира — Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудят с гостем ситуацию в Псковском облсовпрофе в преддверии отчетно-выборной конференции, позиции отраслевых профсоюзов по ключевым вопросам профсоюзной повестки, а также поговорят о будущем псковских профсоюзов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты