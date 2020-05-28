28.05.2020 14:00 «Сообразим на троих»: Пропаганда и контрпропаганда - как власть и оппозиция борются за общественное мнение?
«Двое на одного»: кандидат на пост главы псковского облсовпрофа Игорь Иванов
29.05.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Ведущие эфира — Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудят с гостем ситуацию в Псковском облсовпрофе в преддверии отчетно-выборной конференции, позиции отраслевых профсоюзов по ключевым вопросам профсоюзной повестки, а также поговорят о будущем псковских профсоюзов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати