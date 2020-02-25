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«Двое на одного» с Игорем Романовым

26.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов. Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорят с ним о роли «Партии Роста» в общественно-политической жизни страны и региона, о формате ее взаимоотношений с властью и оппозицией и о мотивах участия в выборах различного уровня. Также Игорь Романов расскажет, как пригласил в Псков лидера группы «Ленинград», члена «Партии роста» Сергея Шнурова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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