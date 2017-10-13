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«Полный Альбац»: Губеропад: кто, зачем и почему?

Слушайте в эфире ради «Эхо Москвы» очередной выпуск программы «Полный Альбац». Ключевая тема сегодняшнего выпуска - «Губеропад: кто, зачем и почему?».

В ее обсуждении примут участие председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, эксперт комитета гражданских инициатив Александр Кынев и политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Начало программы в 20.05. Ведущий - Евгения Альбац.

Напомним, радиостанция «Эхо Москвы» вещает в Псковской области на частоте 102.6 FM. 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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