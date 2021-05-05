Профсоюзы поздравили работников радио и связистов с профессиональным праздником

Профсоюзное сообщество направило поздравление работникам радио и связистам в связи профессиональным праздником. В поздравлении сказано, что изобретение радио более века назад положило начало прогрессу технологий связи.

«Трудно представить современный мир без радио, телевидения, мобильной связи и интернета, - также отмечают объединении профсоюзов. - Развитие инфраструктуры связи – один из основных показателей развития региона. Мы смело можем сказать, что работе связистов в Псковской области можно дать самую высокую оценку».

Профсоюзный лидер Игорь Иванов в студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«День радио, когда мы поздравляем связистов – особая дата в календаре профессиональных праздников, потому что ни одна отрасль в современных условиях работы не может функционировать без связи, - выразил уверенность председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Желаю всем тем, кто связал свою жизнь с отраслью связи, ветеранам-связистам, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих начинаниях».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»