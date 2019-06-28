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Руководитель Псковского обкома КПРФ станет гостем программы «Гайд-парк»

01.07.2019 11:23 «Эхо Москвы» в Пскове»

Слушайте в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии – первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги прошедшего в субботу, 29 июня, IV (совместного) пленума комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ, а также побеседует о том, как псковские коммунисты готовятся к сентябрьским выборам, и на другие актуальные для региона темы.

Начало программы в 12.00.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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