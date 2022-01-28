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«В фокусе»: Итоги регионального оперштаба по коронавирусу

31.01.2022 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Первое в новом году заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом провел в минувшую пятницу губернатор Михаил Ведерников. Ситуация в регионе, подчеркнул он, складывается непростая: тот самый омикрон, о котором столько разговоров, спровоцировал новую волну заболеваемости. Число новых случаев ковида выросло более чем на 40%. Так, если после новогодних праздников в Псковской области регистрировалось не более 90 случаев коронавируса в сутки, то на сегодняшний день - более 220. При этом у нас самая низкая на Северо-Западе страны динамика заболеваемости. Это тот случай, когда почетное последнее место не может не радовать. Тем не менее, подчеркнул губернатор, - ближайшие 2 — 3 недели станут для региона новым испытанием на прочность. Поэтому так важно принять меры, которые позволят сгладить кривую заболеваемости. Сегодня «В фокусе» - главные решения оперштаба, которые уже нашли отражение в измененном «антикоронавирусном» указе губернатора.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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