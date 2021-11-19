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«В фокусе»: Контрольный выезд на 12-й округ

22.11.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Микрорайон «Овсище», ДЭУ и улица Отрадная в городе Пскове активно застраивается и расширяется последние годы. Увеличение числа домов и жителей требует решения многих, давно наболевших, в том числе инфраструктурных проблем. Вопросы у местного населения возникают к школьному стадиону, который не благоустраивался с 80-х годов прошлого века, к организации дорожного движения, местами оно опасно и для водителей, и для пешеходов. Как выглядит близлежащий участок реки Великой, который псковичи используют для летнего отдыха, печально известно многим — замусоренный пустырь с борщевиком. Решать эти и многие другие проблемы пробуют сообща местные жители и городские власти. О том, как это происходит во время контрольных выездов в микрорайоны сегодня «В фокусе».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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