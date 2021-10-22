«В фокусе»: Судьба Троицкого моста в Пскове

Открыточные виды Пскова не представимы без Троицкого моста (официально он называется Советским). В минувшем году переправе исполнилось 70 лет. Ее плачевное состояние налицо: невооруженным глазом видны трещины, ступени крошатся, ограждение не раз пробивали любители быстрой езды. Поток транспорта через мост огромный, постоянные пробки, пешеходам тоже ходить неудобно: ограждения нет, машины носятся, перебои с освещением тротуаров. Велосипедистам вообще путь туда заказан. Одним словом, Троицкий мост не только потерял фотогеничность, но стал неудобен и небезопасен для передвижения, нужен ремонт. Несколько месяцев назад правительство подписало документ, согласно которому на мосты в Пскове будут выделены немалые средства - порядка 450 млн рублей. По весне губернатор Михаил Ведерников заявил, что ремонт Троицкого моста планируют завершить уже к концу 2022 года. Городские власти рассказывали, что работы начнутся уже в этом году. Как мы видим, через пару месяцев Новый год, а обещанный процесс капитального ремонта еще не запущен. Горожане в предвкушении и довольно давно озабочены вопросом, каким будет новый старый мост - современным или аутентичным, как будет организовано дорожное движение? Сегодня «В фокусе» - ремонт Троицкого моста в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»