www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 августа Телефон 8 сентября 7 сентября 27 августа 6 сентября 30 августа 3 сентября 18 августа 7 сентября 19 августа 18 августа 2 сентября 7 сентября 18 августа 8 сентября

«В фокусе»: Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове

10.09.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове программа «В фокусе», у микрофона Дина Дабришюте.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  успешно реализуется на территории всей Псковской области. Для того, чтобы двор или общественное пространство попали в программу и получили финансирование на проведение работ, жители округа или населенного пункта должны оформить соответствующую заявку и дождаться своей очереди на ремонт.  

Сегодня «В фокусе» - исполнение программы благоустройства дворовых и  общественных территорий в Пскове.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты