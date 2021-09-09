«В фокусе»: Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове программа «В фокусе», у микрофона Дина Дабришюте.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» успешно реализуется на территории всей Псковской области. Для того, чтобы двор или общественное пространство попали в программу и получили финансирование на проведение работ, жители округа или населенного пункта должны оформить соответствующую заявку и дождаться своей очереди на ремонт.

Сегодня «В фокусе» - исполнение программы благоустройства дворовых и общественных территорий в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»