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«В фокусе»: Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове
10.09.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове программа «В фокусе», у микрофона Дина Дабришюте.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» успешно реализуется на территории всей Псковской области. Для того, чтобы двор или общественное пространство попали в программу и получили финансирование на проведение работ, жители округа или населенного пункта должны оформить соответствующую заявку и дождаться своей очереди на ремонт.
Сегодня «В фокусе» - исполнение программы благоустройства дворовых и общественных территорий в Пскове.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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