«В фокусе»: Организация горячего питания в школах

Второй год в Псковской области все учащиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание. Напомним, президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию поставил задачу, чтобы до 2023 года все школьники с 1-го по 4-ый были обеспечены таким питанием не реже одного раза в день. Минпросвещения страны провело соответствующую работу, чтобы с прошлого учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Сегодня «В фокусе» организация горячего питания школьников в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»