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«В фокусе»: Организация горячего питания в школах

03.09.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»

Второй год в Псковской области все учащиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание. Напомним, президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию поставил задачу, чтобы до 2023 года все школьники с 1-го по 4-ый были обеспечены таким питанием не реже одного раза в день. Минпросвещения страны провело соответствующую работу, чтобы с прошлого учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Сегодня «В фокусе» организация горячего питания школьников в Пскове.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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