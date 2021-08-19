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«В фокусе»: Реализация программы догазификации в Пскове

20.08.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»

13 районов Псковской области стали участниками федеральной программы газификации или догазификации. 1 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками, которые в рамках реализации Послания Президента подготовили ко второму чтению парламентарии, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Это значит, что у жителей муниципалитетов и многих микрорайонов города Пскова появится возможность решить одну из насущных и наболевших проблем - провести в свою квартиру или дом газ.

Программа будет реализовываться в два этапа. Первый предполагает подключение поселковых газопроводов к уже имеющимся сетям. На втором этапе планируется газификация тех районов области, где соответствующей инфраструктуры нет совсем. Первая очередь программы займет около двух лет, а сроки реализации второго этапа будут определены позднее. В настоящее время представители власти активно проводят встречи с жителями региона, рассказывая о том, кто может стать участником проекта догазификации, и помогают со сбором необходимых документов.

Сегодня «В фокусе» подготовительная работа для старта программы в городе Пскове.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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