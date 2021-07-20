«В фокусе»: Застройка и инфраструктура на улицах Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове

В Псковской городской Думе состоялись публичные слушания, на которых представители городской власти и жители города Пскова обсудили вопросы внесения изменений в документацию по планировке территорий в границах улиц Юбилейная, Кузбасской дивизии и реки Великой. Иными словами, обсуждались вопросы застройки и развития инфраструктуры в районе стадиона «Электрон» и территории за детской областной и городской больницами.

У города и области много планов по использованию данного участка: строительство хорошей дороги на улице Кузбасской дивизии, возведение исторического парка «Россия - Моя история», организация парковки для ближайших медучреждений, разработка парковой зоны и строительство новой школы. Часть этих проектов уже реализуется на том или иной этапе. Сегодня «В фокусе» - на чем предлагают сделать акцент при комплексном благоустройстве территории городские власти, и какие пожелания по развитию микрорайона высказали псковичи.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»