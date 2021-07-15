www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 июля Телефон 29 июня 5 июля 5 июля 5 июля 1 июля 1 июля 2 июля 1 июля 8 июля 29 июня 1 июля 5 июля 5 июля 5 июля

«В фокусе»: Контроль за состоянием деревьев в Пскове

15.07.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»

Одной из самых обсуждаемых тем на повестке очередной сессии Псковской городской Думы стали зеленые насаждения в городе Пскове. Несмотря на то, что сам вопрос был в общем-то юридический и касался изменения персонального состава комиссии по обследованию зеленых насаждений при Администрации города, своим опытом решения проблем со сносом деревьев поделились с коллегами многие депутаты, ведь каждый из народных избранников на своем округе сталкивался с ситуацией, когда необходимо было регулировать количество посадок. Равнодушным в обсуждении этой темы не остался никто, это показывает и сегодняшняя сессия и то, что вопрос состояния зеленых насаждений в Пскове властями обсуждается постоянно, из года в год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты