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«В фокусе»: Контроль за состоянием деревьев в Пскове
15.07.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»
Одной из самых обсуждаемых тем на повестке очередной сессии Псковской городской Думы стали зеленые насаждения в городе Пскове. Несмотря на то, что сам вопрос был в общем-то юридический и касался изменения персонального состава комиссии по обследованию зеленых насаждений при Администрации города, своим опытом решения проблем со сносом деревьев поделились с коллегами многие депутаты, ведь каждый из народных избранников на своем округе сталкивался с ситуацией, когда необходимо было регулировать количество посадок. Равнодушным в обсуждении этой темы не остался никто, это показывает и сегодняшняя сессия и то, что вопрос состояния зеленых насаждений в Пскове властями обсуждается постоянно, из года в год.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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