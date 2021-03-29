«В фокусе»: Голосование по общественным территориям

С 26 апреля в Псковской области стартует голосование за выбор территорий благоустройства в рамках этого проекта. Территории, предложенные для общественного рейтингового голосования, будут благоустроены в 2022 году. Сейчас администрация Псковской области совместно с партией «Единая Россия» проводит масштабную работу по организации народного голосования. Накануне состоялся брифинг, участники которого рассказали детали совместной работы и сообщили алгоритм действий для жителей области. В частности, председатель комитет по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов отметил, что цель этого проекта в том, чтобы люди сами планировали местность, где они живут с учетом того, как они хотят проводить своё свободное время с семьёй, с друзьями, где они хотят гулять – в парках, скверах, на набережных. Это, основной социальный момент проекта. В этом году на реализацию проекта регион получит более 159 млн рублей. На эти средства планируется реализовать 61 проект – 52 общественные территории и 9 дворовых. Все муниципалитеты участвуют в этом проекте, подчеркнул Сергей Грахов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»