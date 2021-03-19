«В фокусе»: Формирование экопрограммы Псковской области

Ключевые вопросы экологической повестки обсудили эксперты в ход заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона». Мероприятие организовано Псковской Лентой Новостей по инициативе Общероссийского общественного движения «Российское Экологическое Движение» при поддержке Регионального Союза промышленников и предпринимателей и псковского завода «Титан-Полимер». Как отметили сами участники круглого стола, практически впервые в одной дискуссии поучаствовали представители бизнеса, исполнительной власти города и области и контрольных органов, экологические эксперты, общественники и волонтеры, депутаты Госдумы и областного собрания. То есть все заинтересованные лица. Несмотря на то, что Псковская область относится к числу экологически благополучных территорий, темы экологии и заботы об окружающей среде актуальны и для нашего региона. Деструктивное антропогенное и технологическое давление с каждым годом усиливается, поэтому для нашей области крайне важны федеральные и региональные экологические программы, а также экологическая ответственность бизнеса и общества. В рамках мероприятия спикеры обсудили принципы реализации государственной экологической политики на примере федерального проекта «Чистый воздух», внедрение регионального экологического стандарта как инструмента реализации национального приоритета повышения качества жизни. Кроме того, была затронута тема корпоративной социальной ответственности бизнеса в реализации экологических программ региона, а именно экологическое просвещение, экологизация псковских производств, экодобровольчество, подготовка кадров в сфере охраны окружающей среды.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»