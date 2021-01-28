«В фокусе»: О работе Детской музыкальной школы им. Римского-Корсакова

Гость студии - руководитель Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Архипова. Насколько популярно сегодня музыкальное образование? Какие направления обучения в ДМШ №1 наиболее востребованы? Каковы последствия громкой истории с закупкой новых стульев для музыкальной школы? Пух там или подделка? Есть ли в учреждении проблема с кадрами?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»