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«В фокусе»: О работе Детской музыкальной школы им. Римского-Корсакова

29.01.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - руководитель Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Архипова. Насколько популярно сегодня музыкальное образование? Какие направления обучения в ДМШ №1 наиболее востребованы? Каковы последствия громкой истории с закупкой новых стульев для музыкальной школы? Пух там или подделка? Есть ли в учреждении проблема с кадрами?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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