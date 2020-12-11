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«В фокусе»: О правилах и принципах начисления платежа по ТКО

14.12.2020 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель генерального директора АО «Псковские коммунальные системы» по ЖКХ и ТКО Анна Краснова.

Она расскажет о работе предприятия, правилах и принципах начисления платежа по услуге «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

Почему необходимо оплачивать услугу обращения с ТКО? Нужно ли платить за вывоз и утилизацию мусора, если никто в квартире не проживает? В каких случаях граждане имеют право получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО и какие документы для этого необходимо предоставить?

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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