«В фокусе»: О правилах и принципах начисления платежа по ТКО

Гость студии - заместитель генерального директора АО «Псковские коммунальные системы» по ЖКХ и ТКО Анна Краснова.

Она расскажет о работе предприятия, правилах и принципах начисления платежа по услуге «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

Почему необходимо оплачивать услугу обращения с ТКО? Нужно ли платить за вывоз и утилизацию мусора, если никто в квартире не проживает? В каких случаях граждане имеют право получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО и какие документы для этого необходимо предоставить?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»