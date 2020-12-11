«В фокусе»: О правилах и принципах начисления платежа по ТКО
14.12.2020 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель генерального директора АО «Псковские коммунальные системы» по ЖКХ и ТКО Анна Краснова.
Она расскажет о работе предприятия, правилах и принципах начисления платежа по услуге «Обращение с твердыми коммунальными отходами».
Почему необходимо оплачивать услугу обращения с ТКО? Нужно ли платить за вывоз и утилизацию мусора, если никто в квартире не проживает? В каких случаях граждане имеют право получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО и какие документы для этого необходимо предоставить?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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