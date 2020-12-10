«В фокусе»: Освещение в Пскове

Проблемы освещенности отдельных территорий Пскова являются одним из часто звучащих вопросов и упреков в сторону власти. Особенно когда речь идет об окраинах. Как правило, власти ссылаются не только на отсутствие средств, но прежде все на разграничение полномочий: львиная доля горожан уверены, что за освещение отвечают энергетики, что называются, по определению. Однако это не так: отдельные территории должен освещать муниципалитет, определенные усилия требуются от самих граждан. Но сегодня речь не о юридической казуистики, от нее точно светлее не станет. Дело в том, что в проекте бюджета Пскова, который сейчас проходит подготовку ко второму чтению, закладываются средства на работы по электрофикации нескольких проблемных участков города. Один из них — хорошо известный поселок Паневик, входящий в городскую черту.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»