«В фокусе»: Развитие социальной инфраструктуры Пскова

Этот год для социальной инфраструктуры Пскова смело можно назвать временем прорыва. Объекты образования, культуры и спорта ремонтировались, реконструировались и реставрировались. Некоторые, такие как стадион «Машиностроитель» или Детская музыкальная школа №1 — в работе были не один год, пришлось преодолевать те или иные проблемы. Однако сейчас все трудности разрешены. Благодаря консолидации усилий национальных проектов, дополнительного финансирования регионального бюджета и муниципальной казны созданы более 1000 мест для дошкольников младшего возраста, без малого 500 дополнительных мест для детей школьного возраста созданы на базе учреждений дополнительного образования.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»