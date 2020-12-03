www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 декабря 30 ноября 10 ноября 3 декабря 30 ноября 3 декабря 2 декабря 27 ноября Телефон Телефон 3 декабря 27 ноября Телефон 27 ноября 3 декабря 30 ноября

«В фокусе»: Развитие социальной инфраструктуры Пскова

04.12.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Этот год для социальной инфраструктуры Пскова смело можно назвать временем прорыва. Объекты образования, культуры и спорта ремонтировались, реконструировались и реставрировались. Некоторые, такие как стадион «Машиностроитель» или Детская музыкальная школа №1 — в работе были не один год, пришлось преодолевать те или иные проблемы. Однако сейчас все трудности разрешены. Благодаря консолидации усилий национальных проектов, дополнительного финансирования регионального бюджета и муниципальной казны созданы более 1000 мест для дошкольников младшего возраста, без малого 500 дополнительных мест для детей школьного возраста созданы на базе учреждений дополнительного образования.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты