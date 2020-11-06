«В фокусе»: Александр Козловский о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

В программе речь пойдет о деятельности регионального отделения партии по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавируса.

Ведет программу Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»