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«В фокусе»: Александр Козловский о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

09.11.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

В программе речь пойдет о деятельности регионального отделения партии по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавируса.

Ведет программу Любовь Кузнецова. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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