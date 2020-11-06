«В фокусе»: Александр Козловский о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
09.11.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
В программе речь пойдет о деятельности регионального отделения партии по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавируса.
Ведет программу Любовь Кузнецова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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