«В фокусе»: Замгубернатора Василий Осипов о реализации реформы ТКО в Псковской области
27.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость программы - заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Разговор пойдет о реализации «мусорной» реформы на территории Псковской области, о смене руководителя регоператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром». Также гость студии расскажет о планах по внедрению раздельного сбора мусора.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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