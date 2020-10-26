«В фокусе»: Замгубернатора Василий Осипов о реализации реформы ТКО в Псковской области

Гость программы - заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Разговор пойдет о реализации «мусорной» реформы на территории Псковской области, о смене руководителя регоператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром». Также гость студии расскажет о планах по внедрению раздельного сбора мусора.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»