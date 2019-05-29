«В фокусе»: Изменение в законе «О закупках» в сфере культуры

В апреле текущего года депутаты Государственной Думы РФ в третьем окончательном чтении приняли поправки в пресловутый 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поправки касаются совершенствования отдельных положений в сфере культуры. Проработать вопрос, связанный с совершенствованием 44ФЗ, поручил Президент России Владимир Путин по итогам встречи с деятелями театрального искусства в Ярославле, приуроченной к Году театра. Стоит подчеркнуть, что принятые поправки – результат диалога между депутатами Государственной Думой и творческим сообществом России: ведущими режиссерами, актерами, музыкантами, руководителями музеев и библиотек. На Парламентских заседаниях деятель культуры также присутствовали и высказывали свою точку зрения.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»