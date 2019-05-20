«В фокусе»: Проект епархии «Наши древние храмы»

В рамках совместной работы с Псковской епархией мы расскажем Вам о реализации уникального волонтерского проекта Русской православной церкви «Наши древние храмы». В полную силу акция, реализуемая на внебюджетные средства президентского гранта, в Пскове стартовала 18 мая, работы по внешнему благоустройству прошли в Троицком соборе, церкви Василия на Горке и церкви Михаила и Гавриила Архангелов. Всего в списке святынь 30 храмов, которые преобразятся с помощью волонтеров до 26 мая. Проект предполагает проведение массовой акции, в ходе которой силами добровольцев и прихожан будет произведена единовременная уборка прилегающих территорий и косметический ремонт фасадов. Подчеркнем, что проводятся исключительно те работы, которые не подразумевают реставрационную составляющую.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»