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«В Фокусе»: Форум «Единой России»

30.05.2018 17:40 «Эхо Москвы» в Пскове»

29 мая, в Пскове прошел масштабный региональный форум «Единой России». То есть, необходимая по уставу партии встреча секретарей первичных отделений с участниками праймериз по определению кандидата на губернаторские выборы. Большой концертный зал областной филармонии был заполнен до отказа. Сюда из всех муниципалитетов съехались секретари первичных и местных партийных организаций, депутаты различного уровня – члены фракций «Единой России», руководители и сотрудники местных и регионального исполкомов и актив ЕР. Собралось около 500 человек со всей области. Как отмечалось ранее, выборы претендента от партии для последующего выдвижения кандидатом в губернаторы проходит по второй модели. Вместо дебатов соискатели должны провести встречи с однопартийцами, а вместо праймериз будет организовано голосование в рамках региональной конференции единороссов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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