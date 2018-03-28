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«В Фокусе»: Музейное дело в регионе: подъем или упадок

29.03.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в фокусе нашего внимания один из вопросов сессии Псковского областного собрания - задачи по сохранению и развитию музейного дела в регионе, который был внесен на рассмотрение парламентариев депутатом фракции «Яблоко» Львом Шлсобергом.

А тема и правда актуальнейшая: на федеральном уровне ставится вопрос развития туризма (буквально накануне в регионе с рабочим визитом побывала замминистра культуры Алла Манилова, которая заострила внимание врио губернатора Михаила Ведерникова на развитии направления паломнического туризма и 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского), два основных здания Псковского музея-заповедника (Поганкины палаты и Фан-дер-Флита) уходят на реставрацию в самый туристический сезон и без четкого определения срока их окончания. И все это накануне Ганзы, которая должна привлечь в Псков в следующем году как минимум чуть больше туристов, нежели в обычный год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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