«В Фокусе»: Музейное дело в регионе: подъем или упадок

Сегодня в фокусе нашего внимания один из вопросов сессии Псковского областного собрания - задачи по сохранению и развитию музейного дела в регионе, который был внесен на рассмотрение парламентариев депутатом фракции «Яблоко» Львом Шлсобергом.

А тема и правда актуальнейшая: на федеральном уровне ставится вопрос развития туризма (буквально накануне в регионе с рабочим визитом побывала замминистра культуры Алла Манилова, которая заострила внимание врио губернатора Михаила Ведерникова на развитии направления паломнического туризма и 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского), два основных здания Псковского музея-заповедника (Поганкины палаты и Фан-дер-Флита) уходят на реставрацию в самый туристический сезон и без четкого определения срока их окончания. И все это накануне Ганзы, которая должна привлечь в Псков в следующем году как минимум чуть больше туристов, нежели в обычный год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»