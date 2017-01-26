«В фокусе»: лекарства по рецептам

С января 2017 года большая часть лекарств теперь должна продаваться строго по назначению медиков. Это касается тех препаратов, в инструкции которых есть пометка «Только по рецепту врача».

С 1 января не получится купить в аптеке без рецепта средства для понижения давления, стимулирующие препараты, например кофеин, а также лекарства с наркотическим эффектом (то есть любое кодеиносодержащее обезболивающее), гормональные и антигистаминные препараты, вызывающие сонливость.

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