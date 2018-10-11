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Урбаноиды: Псковская практика перезонирования в обход Генплана

12.10.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Это цикл передач, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Постоянные ведущие программы - Денис Кугай и Светлана Прокопьева.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - «Псковская практика перезонирования в обход Генплана». К ее обсуждению присоединится лидер движения «Свободный берег» Игорь Батов.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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