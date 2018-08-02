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«Урбаноиды»: О музеях Пскова

03.08.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

«Урбаноиды» - это цикл передач, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Постоянные ведущие программы - Денис Кугай и Светлана Прокопьева.

Тема сегодняшнего дня - музеи Пскова: что мы видим сегодня и что увидят псковичи и туристы через год. Как обстоят дела в главном Псковском музее-заповеднике, и чем порадует его грядущая реконструкция?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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