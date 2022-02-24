14:00 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об итогах зимы и реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове
24.02.2022 14:00 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?»
«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об итогах зимы и реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове
25.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.
Он рассказал, как «перезимовал» Островский район, поделился планами по дорожным ремонтам, благоустройству дворов и общественных территорий и прокомментировал споры вокруг реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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