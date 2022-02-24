«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об итогах зимы и реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове

Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.

Он рассказал, как «перезимовал» Островский район, поделился планами по дорожным ремонтам, благоустройству дворов и общественных территорий и прокомментировал споры вокруг реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»