«Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к муниципальным выборам в Псковской области

Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — поговорит с депутатом о его работе в Госдуме и о подготовке «Единой России» к муниципальным выборам в Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»