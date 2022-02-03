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«Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к муниципальным выборам в Псковской области

04.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — поговорит с депутатом о его работе в Госдуме и о подготовке «Единой России» к муниципальным выборам в Псковской области.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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