14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к муниципальным выборам в Псковской области
«Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к муниципальным выборам в Псковской области
04.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — поговорит с депутатом о его работе в Госдуме и о подготовке «Единой России» к муниципальным выборам в Псковской области.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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