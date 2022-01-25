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«Собственной персоной»: Иван Грибов о 1,5 годах на посту прокурора, резонансных делах и памятнике Петру I

26.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Участникам нового выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове стал прокурор Псковской области Иван Грибов.

Ведущий программы — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с ним итоги деятельности прокуратуры в 2020-2021 годах, стоящие перед «оком государевым» актуальные задачи, планы и «резонансные дела». Особое внимание в разговоре было уделено итогам работы прокуратуры по направлениям, особо волнующим людей, - таким, как ущемление социальных прав граждан, своевременные выплаты зарплат и пособий, а также противодействие коррупции и другим видам преступлений. Кроме того, речь шла о памятнике Петру I, установленном в Пскове к 300-летию органов прокуратуры.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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